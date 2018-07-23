Посол США в России объяснил, почему не подал в отставку

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман отказался последовать призыву американского журналиста и подать в отставку после российского-американского саммита в Хельсинки. Как пояснил Хантсман в статье, опубликованной в газете The Salt Lake Tribune, он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему не уходить с должности.

"Я провел антинаучное социологическое исследование среди своих коллег по поводу того, следует ли мне уходить в отставку. Их смех сказал мне все, что я хотел знать", — написал посол.

Хантсман подчеркнул, что на должность посла его назначил президент, также это решение было одобрено сенатом.

Кроме того, Хантсман пригласил в Москву журналиста, заговорившего об отставке, чтобы тот смог познакомиться с дипломатами, которые ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии.

Статья Роберта Герка с призывом уйти посла США в России в отставку была опубликована в The Salt Lake Tribune 17 июля после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Увольнение он называл единственной "разумной" мерой, которую Хантсман, по его мнению, может теперь предпринять из-за того, что он якобы служит "не президенту, а марионетке". Хантсман, как и представители администрации Дональда Трампа, подверглись резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что в ходе саммита американский лидер не выступил с жесткой критикой в отношении якобы "вмешательства" России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Слова Трампа о его доверии президенту России Владимиру Путину, произнесенные американским лидером после саммита в Хельсинки, вызвали яростную критику внутри США. Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции, что не видит доказательств "вмешательства" Москвы в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Некоторые демократы назвали поведение Трампа проявлением "слабости" или "безумия", а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп резко изменил риторику и заявил журналистам, что оговорился. По его словам, на самом деле он имел в виду противоположное — что Россия могла "повлиять" на выборы.