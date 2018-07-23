Помпео сравнил правительство Ирана с мафией

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье вечером выступил в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии с речью, в которой подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека.

"Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство … США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне", — сказал Помпео, чье выступление транслировал госдепартамент США.

В качестве доказательств он привел некие данные о том, какими компаниями и состоянием обладают руководители Ирана. Причем он особо отметил, что успех этих компаний стал возможен именно благодаря коррупции, которую поддерживают власти страны.

"Их деятельность привела к тому, что простые иранцы не могут найти работу", — заявил госсекретарь.

Кроме того, Помпео обрушился с традиционными обвинениями в адрес "иранского режима" в поддержке терроризма и насилия по всему региону, а также в многочисленных нарушениях прав человека в стране, включая права религиозных меньшинств, таких как сунниты, христиане, зороастрийцы и другие.

Речь Помпео была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в Иране и была адресована "голосам народа Ирана". Во время выступления госсекретаря на его странице в Twitter появилась запись на фарси с переводом на английский: "США слышат вас. США поддерживают вас. США с вами".

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Так, ранее США вышли из "ядерного соглашения" с Ираном несмотря на то, что европейские участники этого соглашения, а также Россия и Китай были против такого шага и остались в числе участников сделки.

Кроме того, США регулярно вводят санкции против властей Ирана и компаний страны.

Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор". Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.