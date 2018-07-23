В Иране произошло четвертое за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,8

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

По данным агентства, первые толчки в юго-восточной провинции были зафиксированы в 01.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.

Три землетрясения за сутки произошли в воскресенье в Иране. Самым мощным из них стало третье землетрясение в провинции Керманшах магнитудой 5,9, которое ощущалось практически на всей ее территории. В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.