Глава Кубы сравнил эмбарго США с "Динозавром"

МЕХИКО, 23 июл – РИА Новости. Глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас Канель сравнил в воскресенье с "Динозавром" экономическое эмбарго США, действующее с начала 1960-х годов.

"Осталось немного тем для разговоров, но много для того, чтобы сделать, исправить и создать. Это будет непросто, потому что главным препятствием нашему развитию остается блокада, которая продолжается, как "Динозавр" Монтерросо", — приводит кубинское телевидение заявление Диас-Канеля на заседании Национальной ассамблеи народной власти.

Рассказ "Динозавр" гватемальского писателя Аугусто Монтерросо считается одним из самых коротких в мировой литературе и состоит из одной фразы: "Когда он проснулся, динозавр все еще был там".