Американское киберкомандование создало группу по противодействию России

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве, сообщил командующий генерал Пол Накасоне.

"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".

Накасоне занял свой пост в мае 2018 года вскоре после того, как Киберкомандование было выделено в отдельное командование в составе Пентагона. Он также возглавляет Агентство национальной безопасности США.

Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США и предложил США обсудить волнующие их вопросы в этой сфере в формате рабочей группы по кибербезопасности, которую можно было бы создать.