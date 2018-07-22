WP: Бутина рассказала в сенате о поддержке со стороны бизнесмена из России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, которую в США задержали по подозрению в шпионаже, рассказала американским сенаторам о том, что получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от российского бизнесмена Константина Николаева. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ее показаниями в сенате.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл рассказал, что его подзащитная в течение нескольких месяцев давала показания в сенате, чтобы снять подозрения в отношении ее контактов с американцами.

По информации газеты, в апреле Бутина в ходе выступления в сенатском комитете по разведке заявила, что Николаев предоставил финансирование для движения в поддержку права на ношение оружия, которое она представляла. Официальный представитель предпринимателя подтвердил, что Николаев поддерживал связь с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда она занималась запуском организации, выступающей в защиту права на ношение оружие в России. Он не стал комментировать данные о финансовой поддержке этой инициативы.

По словам адвоката россиянки, предприниматель, о котором говорили прокуроры, выделил средства правозащитной организации Right to Bear Arms, которую Бутина основала в России. Он подчеркнул, что россиянка дважды лично встречалась с бизнесменом. Однако информацию о том, что это был именно был Николаев, адвокат комментировать отказался.

В Соединенных Штатах Бутину обвиняют в "сговоре" с целью работы агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США, а также в работе иностранным агентом. Такого рода обвинения являются стандартными в делах о шпионаже. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В суде Бутина заявила о своей невиновности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед саммитом лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По ее словам, явно стояла задача минимизировать позитивный эффект от переговоров и сделать это в максимально сжатые сроки. Как отметила дипломат, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ. Захарова обратила внимание на то, что никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, все претензии к Бутиной притянуты за уши.