WP: Бутина рассказала в сенате о поддержке со стороны бизнесмена из России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, которую в США задержали по подозрению в шпионаже, рассказала американским сенаторам о том, что получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от российского бизнесмена Константина Николаева. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ее показаниями в сенате.
Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл рассказал, что его подзащитная в течение нескольких месяцев давала показания в сенате, чтобы снять подозрения в отношении ее контактов с американцами.
По словам адвоката россиянки, предприниматель, о котором говорили прокуроры, выделил средства правозащитной организации Right to Bear Arms, которую Бутина основала в России. Он подчеркнул, что россиянка дважды лично встречалась с бизнесменом. Однако информацию о том, что это был именно был Николаев, адвокат комментировать отказался.
В Соединенных Штатах Бутину обвиняют в "сговоре" с целью работы агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США, а также в работе иностранным агентом. Такого рода обвинения являются стандартными в делах о шпионаже. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В суде Бутина заявила о своей невиновности.