Советнику Макрона предъявили обвинения в избиении демонстранта

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Советнику президента Франции Эммануэля Макрона — Александру Беналля предъявлены обвинения в избиении участника первомайской демонстрации в Париже, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру.

Кроме того, Беналля вменяется вмешательство в осуществление государственной службы, незаконное ношение знаков отличия, сокрытие изображений с видеокамер и нарушение профессиональной тайны.

Обвинения также предъявлены трём полицейским, которые, как предполагается, передали видеозапись с камер наблюдения Беналля и другому сотруднику Елисейского дворца Винсену Кразу, тоже попавшему на видео во время манифестации 1 мая. Краз обвиняется в насилии, вмешательстве в осуществление государственной службы и ношении запрещённого оружия категории B. Отмечается, что они взяты под судебный контроль.

Как сообщается радиостанция, Беналля может грозить до трёх лет тюрьмы и штраф 45 тысяч евро.

Газета Monde опубликовала видео, на котором Беналля напал на молодого человека в ходе манифестации 1 мая в одном из округов Парижа. На видеозаписи инцидента видно, что человек в шлеме сначала грубо оттаскивает девушку, а затем наносит несколько ударов юноше и быстро удаляется. Руководитель аппарата Макрона Патрик Стрзода признал, что человеком в шлеме является Беналля, который, в частности, курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании президента. Прокуратура Парижа проводит расследование инцидента.