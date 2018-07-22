Гигантская фигура Трампа плывет вдоль побережья Сан-Франциско

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Надувная фигура высотой 10 метров, изображающая президента США Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного, вышла в плавание у побережья Сан-Франциско в воскресенье, сообщает местный телеканал Kron 4 News.

Гигантский Трамп-цыпленок одет в робу заключенного под номером 00045, в честь того, что Трамп является 45-м американским президентом. Фигура, установленная на корабле, отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Она совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления.

Как сообщается на официальном сайте кампании Trump Chicken ("Трамп-цыпленок"), эта надувная фигура была сделана на заказ в Китае как "символ протестного движения" против Трампа и впервые появилась в Америке на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года, где протестующие требовали от президента опубликовать налоговые декларации. После этого Трамп-цыпленок успел поучаствовать в целом ряде протестных акций. Новый этап кампании, ради которого цыпленка одели в робу заключенного, проходит под лозунгом "Отправим президента-цыпленка в тюрьму".

Несмотря на название кампании Trump Chicken, на сайте утверждается, что "любое сходство между заключенным 00045 и президентом Соединенных Штатов является чистой случайностью", а любые сравнения Трампа с фигурой — это "самая фальшивая из фейковых новостей". Кампания Trump Chicken финансируется на пожертвования через платформу GoFundMe.

Трамп враждует с рядом СМИ, часто называя их "фейковыми" и "врагами народа".