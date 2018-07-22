В Белоруссии выступили за контакты Путина и Трампа

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске приветствуют контакты лидеров РФ и США, поскольку они способствуют миру и стабильности.
"Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, уровня конфронтации, который, к сожалению, сегодня присутствует в мировой политике", — сказал Макей в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, комментируя встречу Путина и Трампа в Хельсинки. Интервью было показано в воскресенье.
Он не стал оценивать, кто выиграл, кто проиграл в результате прошедших переговоров, заявив, что "в любом случае выиграло дело мира и дело стабильности и безопасности".
"Даже если существуют определенные политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, кроме как диалог", — добавил министр.