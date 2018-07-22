В Белоруссии выступили за контакты Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске приветствуют контакты лидеров РФ и США, поскольку они способствуют миру и стабильности.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила 19 июля, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью, подготовка к визиту уже идет. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча президентов РФ и США в Вашингтоне состоится.

"Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, уровня конфронтации, который, к сожалению, сегодня присутствует в мировой политике", — сказал Макей в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, комментируя встречу Путина и Трампа в Хельсинки. Интервью было показано в воскресенье.

Он не стал оценивать, кто выиграл, кто проиграл в результате прошедших переговоров, заявив, что "в любом случае выиграло дело мира и дело стабильности и безопасности".

"Даже если существуют определенные политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, кроме как диалог", — добавил министр.