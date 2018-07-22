МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана в провинции Керманшах увеличилось до 287 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции. Ранее сообщалось, что ранения получили 146 человек.

"После недавнего землетрясения 287 человек получили ранения. От землетрясения пострадали 43 деревни, 101 здание было полностью разрушено", — заявил губернатор провинции Керманшах Хушанд Базванд. Он также добавил, что частично было разрушено более 800 зданий в деревнях и городах провинции. В данный момент ведутся ремонтные работы.

Третье за сутки землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Землетрясение ощущалось практически на всей ее территории. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.