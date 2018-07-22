МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана в провинции Керманшах увеличилось до 287 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции. Ранее сообщалось, что ранения получили 146 человек.
Третье за сутки землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Землетрясение ощущалось практически на всей ее территории. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.