В Эстонии восстановили систему оплаты банковскими картами

ТАЛЛИН, 22 июл — РИА Новости. В Эстонии снова можно пользоваться банковскими картами, технические проблемы с их использованием решены, сообщила в воскресенье пресс-служба компании Nets Estonia, которая обслуживает карточные платежи.

Во второй половине дня воскресенья компания Nets Estonia сообщила, что технические проблемы сделали невозможным использование банковских карт для платежей по всей Эстонии. По данным эстонских СМИ, с помощью карт нельзя было расплатиться в торговых центрах, на автозаправках, также было невозможно снять наличные в некоторых банковских автоматах.

"Сегодня с 15.30 до 17.02 (время совпадает с мск) в Nets Estonia произошла неисправность, в результате чего было нарушено оказание наших услуг. В данный момент работа системы восстановлена, Nets Estonia извиняется за возможные неудобства", — говорится в пресс-релизе компании.

Компания Nets Estonia была создана для технической поддержки эстонских банков в приеме и выдаче международных платежных карт, а также отечественных карт.