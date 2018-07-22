В Эстонии восстановили систему оплаты банковскими картами

ТАЛЛИН, 22 июл — РИА Новости. В Эстонии снова можно пользоваться банковскими картами, технические проблемы с их использованием решены, сообщила в воскресенье пресс-служба компании Nets Estonia, которая обслуживает карточные платежи.
"Сегодня с 15.30 до 17.02 (время совпадает с мск) в Nets Estonia произошла неисправность, в результате чего было нарушено оказание наших услуг. В данный момент работа системы восстановлена, Nets Estonia извиняется за возможные неудобства", — говорится в пресс-релизе компании.
Компания Nets Estonia была создана для технической поддержки эстонских банков в приеме и выдаче международных платежных карт, а также отечественных карт.