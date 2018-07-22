Бреннана могут вызвать в конгресс после слов о "предательстве Трампа"

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт намерен вызвать для дачи показаний экс-главу ЦРУ Джона Бреннана, чтобы выяснить степень его предвзятости к кандидату в президенты, а ныне главе государства Дональду Трампу.

"У нас есть много вопросов к Джону Бреннану, и комитеты (палаты представителей) обязательно будут искать (возможность), чтобы вызвать его для дачи показаний", — заявил Гудлатт в интервью телеканалу Fox News

Конгрессмен пояснил, что поводом для вызова могут стать критические высказывания Бреннана в адрес Трампа.

"Это чрезвычайно тревожная вещь, когда он и (бывший директор ФБР) Джеймс Коми, как предполагается, беспристрастные правительственные чиновники, выполняющие свою работу в очень важных областях сбора разведывательных данных и правоохранительной деятельности, выражают крайнюю предвзятость, которую они показывают сейчас. Это, как я думаю, довольно точно отражает, что они делали еще в 2016 году", — добавил Гудлатт.

В юридическом комитете палаты, которым руководит Гудлатт, большинство мест (23) принадлежит республиканцам, а меньшинство – у демократов (17 мест). Это позволяет республиканцам вызвать Бреннана и без согласия демократов.

Ранее заявления Трампа о его доверии и президенту РФ Владимиру Путину, и американской разведке вызвали яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Некоторые демократы назвали поведение Трампа проявлением "слабости" или "безумия", а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".