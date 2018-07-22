Бреннана могут вызвать в конгресс после слов о "предательстве Трампа"

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт намерен вызвать для дачи показаний экс-главу ЦРУ Джона Бреннана, чтобы выяснить степень его предвзятости к кандидату в президенты, а ныне главе государства Дональду Трампу.Fox News.
Конгрессмен пояснил, что поводом для вызова могут стать критические высказывания Бреннана в адрес Трампа.
"Это чрезвычайно тревожная вещь, когда он и (бывший директор ФБР) Джеймс Коми, как предполагается, беспристрастные правительственные чиновники, выполняющие свою работу в очень важных областях сбора разведывательных данных и правоохранительной деятельности, выражают крайнюю предвзятость, которую они показывают сейчас. Это, как я думаю, довольно точно отражает, что они делали еще в 2016 году", — добавил Гудлатт.
В юридическом комитете палаты, которым руководит Гудлатт, большинство мест (23) принадлежит республиканцам, а меньшинство – у демократов (17 мест). Это позволяет республиканцам вызвать Бреннана и без согласия демократов.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".