Ответственность за взрыв у аэропорта в Кабуле взяло на себя ИГ*

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за взрыв смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, жертвами которого стали 16 человек, передает агентство Рейтер.
Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, в воскресенье возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками.
Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.
* Террористическая организация, запрещенная в России.