Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по Газе

Взрывы в городе Рафах в южной части сектора Газа после атаки израильской авиации. Архивное фото

Взрывы в городе Рафах в южной части сектора Газа после атаки израильской авиации. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израиль готов при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль добивается прекращения обстрелов, пограничных беспорядков и запусков воздушных шаров с горючими веществами.

"На выходных мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если потребуется, то мы атакуем их с семикратной силой", — сказал Нетаньяху.

В пятницу израильтяне разбомбили почти 70 объектов палестинских боевиков в ответ на гибель солдата от огня снайпера на границе. После налета, который продолжался несколько часов, появились сообщения о согласовании перемирия при посредничестве Египта.

Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости, что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.