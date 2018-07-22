Число погибших при взрыве у аэропорта Кабула увеличилось до 16

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане, который произошел вскоре после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, увеличилось до 16, ранены около 60 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.
Как сообщает агентство Пажвак, представитель полиции Хасматулла Станикзаи заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ему не удалось добраться до Дустума, и он взорвал его, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Вице-президент прибыл в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), сразу направился к своему бронированному автомобилю и отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности. После этого он услышал взрыв.
В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.