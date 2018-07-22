Число погибших при взрыве у аэропорта Кабула увеличилось до 16

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане, который произошел вскоре после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, увеличилось до 16, ранены около 60 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени(15.00 мск) после прибытия вице- президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Как сообщает агентство Пажвак, представитель полиции Хасматулла Станикзаи заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ему не удалось добраться до Дустума, и он взорвал его, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Вице-президент прибыл в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), сразу направился к своему бронированному автомобилю и отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности. После этого он услышал взрыв.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, сегодня возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками. Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмад Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.