"Даже они нас посылают". В Киеве напомнили хорватам об "украинском прошлом"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода", украинская националистка Ирина Фарион упрекнула жителей Хорватии в том, что они с пренебрежением относятся к ее соотечественникам и забывают об историческом прошлом.

Как заявила экс-нардеп в эфире "Пятого канала", сейчас Украина переживает не самые лучшие времена. По мнению Фарион, это связано как с проблемами внутри страны, так и с ситуацией на международной арене.

"Самое страшное – пренебрежительно отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают", — подчеркнула Фарион.

При этом она напомнила жителям Хорватии, что они переселились на Балканы "с территории Западной Украины в четвертом-шестом столетии". По ее словам, даже названием страны хорваты обязаны украинцам.

"Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива", – сообщила националистка. (Филологи считают, что название страны восходит к древнеиранскому слову, обозначающему "страж скота". – Прим. ред.)

После победы команды Хорватии над сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира в интернет появился ролик, на котором хорватский футболист Домагой Вида прокричал "Слава Украине", а член национальной делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа за "Динамо" и "Украину". В прошлом оба хорвата играли за киевский футбольный клуб.

После инцидента Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии до окончания мундиаля и оштрафовали на 15 тысяч франков. Виде ФИФА вынесла предупреждение.

Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она назвала русскоговорящих украинцев "предателями".