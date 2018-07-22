Девять человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум заявил о девятерых погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула, который произошел вскоре после его прибытия, сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в аэропорту имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени(15.00 мск) после прибытия Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении.

По данным телеканала, вице-президент, прибывший в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), сразу направился к своему бронированному автомобилю и отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности. После этого он услышал взрыв. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Конвой Дустума при взрыве не пострадал.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, сегодня возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками.

Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.