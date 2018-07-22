Военврачи из Мьянмы прибыли в Петербург для участия в армейских играх

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сборные команд военнослужащих Зимбабве и Мьянмы прибыли в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге для участия в международном этапе военно-медицинской эстафеты, проводимой в рамках международных армейских игр, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"До начала соревнований участникам предстоит пройти необходимые процедуры допуска к соревнованиям, ознакомиться с основными положениями конкурса, потренироваться на местах проведения этапов эстафеты. Для гостей также запланирована обширная культурная программа. Наравне с тем, в академии идут окончательные консультации судейского корпуса международного этапа военно-медицинской эстафеты", — отмечается в сообщении.

Как рассказали в Минобороны, в ходе эстафеты участники посоревнуются в стрельбе, индивидуальном первенстве с выполнением специальных медицинских навыков (оказание первой помощи, перевязка, вынос раненого с поля и т.д.), командном первенстве с применением техники, а также вождении спецтехники по пересеченной местности.

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие из десяти государств изъявили желание участвовать в международном этапе военно-медицинской эстафеты.