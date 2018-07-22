В Сеуле оценили стоимость железной дороги между КНДР и Южной Кореей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство земель и транспорта Южной Кореи в докладе парламенту страны представило проект восстановления участка железной (104,6 км) дороги Тонхэ между Севером и Югом, который правительство оценивает примерно в два миллиарда долларов, передает агентство Рёнхап.

Южная Корея и КНДР в июне договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках железных дорог корейских государств. Делегация во главе с начальником департамента железных дорог министерства транспорта Южной Кореи 20 июля прибыла в КНДР, чтобы осмотреть участок дороги Тонхэ. К 24 июля совместной группой специалистов будет осмотрен еще один участок Кёнъисон на северо-западе от Сеула.

"Работы, которые мы начнем в этом году, будут касаться исключительно участка на нашей (южнокорейской – ред.) территории. Это часть подготовки к полномасштабному межкорейскому сотрудничеству, которое может начаться лишь после того, как ядерный вопрос будет решен, и отменят международные санкции в отношении Севера", — заявил представитель министерства.

По данным агентства, министерство начнет бюджетные консультации во второй половине 2018 года. Также планируется модернизация участка автомобильной дороги (11,8 км) на западном побережье Корейского полуострова. Этот проект оценивается еще примерно в 460 миллионов долларов.

Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем. Как сообщил ранее РИА Новости генеральный секретарь координационного совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью и ожидает политического решения властей КНДР и Южной Кореи.