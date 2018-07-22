На западе Ирана более 20 человек пострадали при землетрясении

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники среди медицинского персонала.

По данным агентства, в результате землетрясения пострадали 26 человек. Сообщается, что были повреждены дома местных жителей. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

Ранее сообщалось, что третье за сутки землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Землетрясение ощущалось практически на всей ее территории. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны.