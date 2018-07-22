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В Китае разразился новый скандал с производством вакцины от бешенства

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© AFP 2018 / Liu JinМедсестры в Китае. Архивное фотоМедсестры в Китае. Архивное фото
© AFP 2018 / Liu Jin

ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Новый громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае, на этот раз он коснулся крупного производителя фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
В Китае приговорили к тюрьме двух фигуранток громкого скандала с вакцинами
Согласно заявлению на сайте государственного управления Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA), после проведенной проверки Changchun Changsheng Life Sciences должна немедленно прекратить производство вакцины. CFDA также потребовало от провинциальных властей отозвать у компании сертификат надлежащей производственной практики (GMP), а также международную лицензию на производство медицинских препаратов.

Власти ранее провели проверку компании и выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

По данным регулятора, партия вакцины, произведенной с нарушениями, не была выпущена на рынок и находится под контролем. Инспекторы CFDA и соответствующих провинциальных органов продолжают свое расследование на предприятии.

Однако это не успокоило граждан страны, которые в соцсети Weibo активно обсуждают и критикуют действия компании. Одна из пользователей отметила, что детей у нее пока нет, но она крайне озабочена происходящим, в своем комментарии она назвала безответственными и государство, и отрасль, и персонально компанию.

Однако большинство пользователей, особенно те, кого эта ситуация затронула лично, не сдерживают гнев. Так, один из родителей обозвал компанию "грязными свиньями" и написал: "Changchun Changsheng, скажите, что нам делать, наш ребенок получил произведенную вами вакцину! Как вообще можно подделывать такие препараты?". "Что это за идея, наживаться или рисковать здоровьем детей? Желаю вам получить самое серьезное наказание!" — возмутилась другая девушка.

Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Власти Китая начали расследование по делу о просроченных вакцинах
Как отмечает Центральное телевидение Китая, Changchun Changsheng является дочерним предприятием Changsheng Biotechnology, которая уже принесла публичные извинения из-за своей ошибки и добровольно отозвала всю свою вакцину от бешенства, присутствующую на рынке. Компания сообщила, что отзыв столь большого объема вакцины с рынка обойдется ей примерно в 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов).

Отмечается, что Changsheng Biotechnology и ее дочерние предприятия уже не впервые замешаны в крупном скандале с вакциной, 18 июля 2018 года управление по контролю продуктов питания и медикаментов провинции Цзилинь сообщило о начале расследования в отношении производства вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP).

Власти Китая с апреля 2016 года стали уделять особое внимание разработкам, производству и продаже вакцин в стране после крупного скандала, который стал предметом обсуждения по всему Китаю. Скандал разгорелся в феврале 2016 года, когда полиция провинции Шаньдун сообщила об аресте матери с дочерью, которые обвинялись в незаконной продаже просроченных или хранимых с нарушениями вакцин в 20 провинциях Китая с 2011 года. В ходе расследования выяснилось, что речь идет о 12 вакцинах, двух видах иммуноглобулина и одном виде терапевтического продукта. Позже женщины получили 19 и шесть лет тюрьмы.

В ходе расследования скандала власти задержали 202 человек, предположительно, замешанных в продаже просроченных вакцин на сумму более 88 миллионов долларов, были возбуждены 192 уголовных дела. Кроме этого, власти приняли решение отстранить или понизить в должности 357 человек, которые также причастны к скандалу. Сообщалось, что в участии в незаконной продаже просроченных вакцин подозреваются 29 фармацевтических компаний.

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