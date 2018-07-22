У аэропорта Кабула произошел взрыв

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По данным полиции, взрыв прогремел недалеко от главного входа в аэропорт, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Сообщается, что взрыв произошел вскоре после того, как конвой Дустума отъехал от здания аэропорта. Вице- президент Афганистана и его охрана при взрыве не пострадали.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, сегодня возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками. Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.