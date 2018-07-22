В Иране произошло третье за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,9

© AFP 2018 / Frederick Florin На юге Ирана произошли два землетрясения Очередное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Ранее сообщалось, что два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге страны.

По данным агентства, первые толчки в западной провинции были зафиксированы в 14.45 по местному времени (13.15 мск). Землетрясение ощущалось практически на ее всей территории.