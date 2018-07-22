Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

ДАМАСК, 22 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.
Признание независимости
В конце мая Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Цхинвал, в свою очередь, пообещал рассмотреть вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.
США осудили решение сирийских властей и заявили, что Южная Осетия наряду с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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