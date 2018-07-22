Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

ДАМАСК, 22 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Сирийское национальное агентство САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.

Признание независимости

В конце мая Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Цхинвал, в свою очередь, пообещал рассмотреть вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.

США осудили решение сирийских властей и заявили, что Южная Осетия наряду с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Вслед за Москвой это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.