Представители израильского ЛГБТ-сообщества устроили забастовку

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Тысячи представителей ЛГБТ-сообщества Израиля не вышли в воскресенье на работу, чтобы принять участие в массовых протестах против отказа им в праве на суррогатное материнство, сообщают организаторы акции.

В первый день рабочей недели большие группы людей под радужными знаменами пикетируют резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, перекрывают автострады и готовят большой вечерний митинг на главной площади Тель-Авива.

Повод для однодневного протеста, обещающего стать самым массовым в истории ЛГБТ-сообщества страны, дали на этой неделе израильские парламентарии. Утверждая новую версию закона о суррогатном материнстве, они отказались распространить право на такую услугу на гомосексуальные пары, ограничив его разнополыми супругами и незамужними женщинами при наличии у них медицинских показаний.

Протест сексуальных меньшинств поддержали профсоюзы и почти 200 крупных работодателей, чьи логотипы организаторы публикуют на своих интернет-ресурсах. Всеизраильское профсоюзное объединение "Гистадрут" сообщило, что заранее обратилось в трудовые комитеты и администрации предприятий с призывом "разрешить работникам, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу, принять участие в акции протеста".