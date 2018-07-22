Работу грузового КПП в секторе Газа пообещали нормализовать со вторника

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал со вторника нормализовать работу единственного грузового перехода на границе с сектором Газа при условии соблюдения палестинцами договоренностей о перемирии.

Добиваясь прекращения беспорядков на границе и запуска воздушных шаров с горючими веществами, израильтяне в начале месяца объявили о закрытии КПП "Керем-Шалом" для коммерческого экспорта и импорта, а позднее ввели эмбарго на любые поставки топлива.

"Жители Газы должны понимать, что пока на нашу сторону летят горящие воздушные шары, на их стороне жизнь не вернется в нормальное русло. Вчера было спокойно, если так продлится до вторника, то "Керем-Шалом" возобновит работу в полном объеме", — написал министр в микроблоге Twitter по итогам посещения пограничного перехода.

По данным СМИ, израильтяне также собираются расширить акваторию Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы, — с нынешних трех миль от побережья.

Высокопоставленный источник в Иерусалиме накануне сообщил РИА Новости, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС приняло израильские требования, согласившись в том числе прекратить столкновения демонстрантов с военными в приграничной полосе и запуски зажигательных шаров.

Договоренности были достигнуты при посредничестве Египта в пятницу вечером. Им предшествовали несколько часов массированной бомбардировки объектов ХАМАС и угрозы проведения полномасштабной военной операции, последовавшие за гибелью на границе израильского солдата.