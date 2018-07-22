Советник Рейгана прокомментировал приглашение Путина в США

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Намерение президента США Дональда Трампа пригласить главу РФ Владимира Путина в Вашингтон на следующий этап переговоров является хорошим шагом в развитии отношений между двумя странами, заявила РИА Новости советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила 19 июля, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью, подготовка к визиту уже идет. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча президентов РФ и США в Вашингтоне состоится.

"Это сейчас важно, и это очень хороший знак. Я не могу предсказать, как все пройдет в Вашингтоне, но я думаю, что президент Трамп сделал очень хороший шаг", — сказала Мэсси, консультировавшая Рейгана во время переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она добавила, что "пришло время американцам увидеть Путина".

Относительно встречи двух лидеров в Хельсинки советник заявила, что её разочаровала негативная реакция на саммит в США. "Я считаю, саммит был хорошим шагом. Я всегда говорила, что для России и США важно найти способ работать вместе", — подчеркнула она.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.