Глава МИД Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов мира

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас высоко оценил профессиональные качества своего российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом дипломат заявил в интервью афинскому агентству новостей АМНА.

Котзиас рассказал о текущем состоянии российско-греческих отношений и упомянул о возможности визита Лаврова в Афины.

"Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене, и с которым у нас дружеские отношения, попросил меня пригласить его", — отметил он.

Котзиас добавил, что целью поездки российского министра должна стать подготовка визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, и подчеркнул, что Афины будут приветствовать его визит "в любом случае".

Дипломатический скандал

Газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну. Среди обвинений в их адрес — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп чиновников.

Кроме того, официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему Бывшей югославской Республики Македонии".

Российский МИД пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции "бездоказательно".