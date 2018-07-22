Президент Ирана призвал Трампа "не играть с огнем"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет", сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин отмечал, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

"Господин Трамп, мы благородный народ, мы гарантируем безопасность водной артерии в регионе на протяжении истории. Не дразните, не играйте с огнем, вы пожалеете об этом", — сказал Роухани на встрече с иранскими дипломатами.

По его словам, "сила Ирана – сдерживающая". "Мы ни с кем не сражаемся и не воюем", — отметил президент.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.