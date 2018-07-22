Европарламент заморозил дотации партии Ле Пен

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Европарламент вслед за французской юстицией решил заморозить дотации партии "Национальное объединение", сообщает газета Journal du dimanche.
Лидер партии Марин Ле Пен уже заявила, что считает эти действия противозаконным, назвала их убийством первой оппозиционной партии Франции и опровергла предъявленные обвинения. По ее словам, из-за удержания дотаций "Нацобъединение" может перестать существовать уже в конце августа, поскольку не сможет выплачивать зарплату работникам.
Дотации, предназначенные членам Европарламента от партии "Национальное объединение" для финансирования их деятельности и на наём сотрудников, были заморожены из-за подозрений в незаконном присвоении денежных средств, отмечает издание.