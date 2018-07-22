Европарламент заморозил дотации партии Ле Пен

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Европарламент вслед за французской юстицией решил заморозить дотации партии "Национальное объединение", сообщает газета Journal du dimanche.

В начале июля стало известно, что судебные следователи Парижа приняли решение удержать два миллиона евро государственных дотаций, которые должна была получить партия "Национальное объединение", как и другие французские партии. Следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев.

Лидер партии Марин Ле Пен уже заявила, что считает эти действия противозаконным, назвала их убийством первой оппозиционной партии Франции и опровергла предъявленные обвинения. По ее словам, из-за удержания дотаций "Нацобъединение" может перестать существовать уже в конце августа, поскольку не сможет выплачивать зарплату работникам.

Дотации, предназначенные членам Европарламента от партии "Национальное объединение" для финансирования их деятельности и на наём сотрудников, были заморожены из-за подозрений в незаконном присвоении денежных средств, отмечает издание.