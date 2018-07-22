U2 выступает стадионе на Gillette в Фоксборо, США, в рамках тура Joshua Tree. 25 июня 2017

U2 выступает стадионе на Gillette в Фоксборо, США, в рамках тура Joshua Tree. 25 июня 2017

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов.

U2 was the No. 1 highest-paid artist of 2017 earning $54.4M



Full 2018 Money Makers list: https://t.co/WrTT33XdKd pic.twitter.com/U9xGOWPhGB — billboard (@billboard) 22 июля 2018 г.

Список возглавила ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 миллиона евро. Большую часть этой суммы музыкантам принесли гастроли в рамках программы Joshua Tree Tour. Примечательно, что по доходам за 2016 год группа не вошла даже в 50 лучших.

Второе место в рейтинге досталось кантри-певцу Гарту Бруксу (52,2 миллиона долларов), третье — группе Metallica (43,2 миллиона долларов).В первую десятку также вошли Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс (27,2 миллиона) и Coldplay (26,5 миллиона).

Основную часть доходов всем участникам списка принесла гастрольная деятельность. В рейтинг вошли только два артиста, не ездивших в тур в 2017 году, — рэпер Дрейк, заработавший 8,6 миллиона долларов на стриминге своих песен, и певица Тейлор Свифт, которая стала лидером по продажам альбомов (пять миллионов).

© AP Photo / Invision/Matt Sayle Певица Леди Гага на церемонии вручения премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 2013 год © AP Photo / Invision/Matt Sayle Певица Леди Гага на церемонии вручения премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 2013 год

Журнал подчеркивает, что в расчет принимались данные исключительно по американскому рынку.