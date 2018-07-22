Глава МИД Греции надеется на решение проблем в отношениях с Россией

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что его не беспокоит напряженность, возникшая в последние дни в греко-российских отношениях, и выразил надежду, что все проблемы будут решены дружественным путём.

В интервью Афинскому агентству новостей АМНА Котзиас вновь обвинил российских дипломатов в нарушении суверенитета, международного права и "законов гостеприимства".

"Наша страна решила отправить послание на Восток и Запад, всем нашим друзьям или недругам, что к тем, кто нарушает принципы суверенитета и уважения к нам, будут приняты соответствующие меры. Прошло то время, когда дипломатией считалось быть трусом. Это дипломатия для курятника, а не для внешней политики", — сказал Котзиас.

Отвечая на вопрос о напряженности в последние дни в греко-российских отношениях и о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Афины, Котзиас сказал, что его это не беспокоит, и выразил надежду, что все проблемы будут решены "дружественным путем".

"Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов, имеющих международный статус, и у нас дружеские отношения, попросил меня пригласить его. Чтобы приехать в Грецию подготовить поездку премьер-министра господина (Алексиса) Ципраса в Москву, которая вновь пригласила его. Я сделал это приглашение, и если он хочет — приедет, если он не хочет — не приедет, ему снова будут рады. Если он чувствует, что должен отождествляться с теми, кого мы выслали, или теми, кто не пустили в Грецию, это его право. Я пытался, как вы знаете, и это говорится в нашем заявлении, не отождествлять эти плохие события с официальной Россией, это вопрос России, если она хочет идентифицировать себя с ними или нет", — сказал греческий министр.

Глава МИД Греции сказал, что его "не волнуют греко-российские отношения, его волнует разворот, который идёт в стране". "Когда я требую вывести турецкие войска с Кипра, мне говорят, что "нет, это не патриотично, оставьте немного. Когда я призываю решить проблему с названием со Скопье, они говорят мне не торопиться. Когда я принимаю меры против людей, которые нарушают международное право и правила гостеприимства в стране, я ошибаюсь. Я не понимаю, почему", — сказал Котзиас.

Он назвал "очень хорошим" тот факт, что крупнейшая оппозиционная партия была осторожна в формулировках по вопросу греко-российских отношений. Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис заявил ранее, что правительство не проинформировало оппозицию о причинах обострения отношений с Россией, и потребовал, чтобы правительство не эксплуатировало политический кризис в двусторонних отношениях. Мицотакис выразил надежду, что дальнейшего кризиса в связях с Россией не будет.

Греческая газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг Захаровой, обвинило МИД РФ в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.