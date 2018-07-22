Восемнадцать человек погибли при нападении "Боко Харам" на западе Чада

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на жителей деревни на западе Чада, недалеко от границы с Нигером, 18 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

"Боевики "Боко Харам" напали на деревню к югу от Дабуа (недалеко от границы Чада и Нигера)", — заявил агентству источник, добавив, что атака произошла в четверг вечером. По его словам, боевики "убили 18 человек, ранили двоих и похитили десять женщин".

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.