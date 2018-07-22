Расходы на систему ПРО Aegis Ashore в Японии могут вырасти, сообщили СМИ

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует увеличить расходы на размещение американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore на 20-30% до 250 миллиардов иен (около 2,22 миллиарда долларов), пишет в воскресенье газета "Майнити" со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным источника издания, решение о повышении затрат было принято с целью "внедрения нового американского радара, возможности по выявлению и отслеживанию вдвое превышают радар системы Aegis".

"Министерство обороны намерено включить эти расходы в бюджет на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2019 года – ред.)", — отмечается в сообщении газеты.

Правительство Японии в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.