В Шанхае эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за приближения тайфуна

ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Власти города Шанхай на востоке Китая эвакуировали в безопасные места 192,7 тысячи человек в связи с приближающимся к побережью КНР тайфуном "Ампил", сообщило правительства мегаполиса.

Ранее власти ввели повышенный уровень метеорологической опасности. По прогнозам метеорологов, десятый в этом году тайфун обрушится на Шанхай и побережье провинции Чжэцзян в воскресенье около полудня (7.00 мск). По состоянию на 5.00 по местному времени (00.00 мск) тайфун находился в 145 километрах от побережья Шанхая, он перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 25 километров в час. Ожидается, что когда "Ампил" достигнет побережья, его скорость увеличится до 90 километров в час.

Власти провинции Чжэцзян также провели эвакуацию, однако она стала не такой масштабной, в безопасные места перемещены 38 тысяч человек. Тайфун в большей степени затронет остров Чжоушань, а не материковые районы провинции.

Свыше 28 тысяч судов, включая 22,9 тысячи рыболовецких лодок, находившихся в прибрежных районах, вернулись к берегу, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Аварийные службы находятся в полной готовности, чтобы не допустить жертв и крупного ущерба от стихии.