В Калифорнии в магазине, где забаррикадировался мужчина, погиб человек

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Одна женщина стала жертвой инцидента, в ходе которого молодой человек, скрываясь от полиции, забаррикадировался в магазине Лос-Анджелеса, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на мэра города Эрика Гарсетти.

Также сообщается, что по меньшей мере один посетитель магазина был ранен и нуждается в срочной медицинской помощи.

События начали развиваться со стрельбы на другой улице города. Молодой человек стрелял в свою бабушку и в молодую девушку. Затем подозреваемый попытался оторваться от полиции на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем его бабушке, девушку он тоже посадил в машину. В ходе погони он несколько раз стрелял в правоохранителей, никто из них не пострадал.

Преследование закончилось тем, что подозреваемый разбил автомобиль и вбежал в продуктовый магазин Trader Joe's, где забаррикадировался. Внутри оставались посетители, некоторым из них удалось вылезти в окно. На место прибыли 18 карет скорой помощи и более сотни пожарных. Спустя несколько часов злоумышленник был задержан. Он вышел из магазина в наручниках вместе с пятью заложниками.

Ранее стало известно об одной пострадавшей — это девушка 20 лет. Ее, как уточняет телеканал NBC, вытащили из машины задержанного и доставили в больницу. Предполагается, что она получила пулевое ранение.