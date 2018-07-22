Порошенко назвал Усика символом "украинской борьбы"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гимн, который раздался в Москве перед боем Александра Усика и Мурата Гассиева, окончившимся победой украинца, стал символом "украинской борьбы". Об этом Порошенко написал в своем Twitter.
"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!" — отметил Порошенко.
Битва за чемпионство
Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинскому сопернику Александру Усику в финале WBSS в первом тяжелом весе. Битва проходила на арене "Олимпийский" в Москве.
Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC и вместе с Кубком Али завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, обладателем которых раньше был Гассиев.
Это была 15-я победа в 15 боях на профессиональном ринге на счету украинского спортсмена. Причем, 11 из матчей Усик выиграл нокаутом. Для российского боксера субботняя встреча обернулась первым поражением после 26 побед (19 — нокаутом).
Не дали реализоваться
Как заявил РИА Новости бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев, украинец проявил себя на ринге лучше российского соперника.
В свою очередь глава международной федерации бокса также сообщил РИА Новости, что победа Усика была заслуженной.
"Это был великий бой, я счастлив, что посетил Москву и воочию увидел его. Усик боксировал великолепно, он был объективно сильнее Гассиева, что и показали судейские записки. Усик провел великолепную работу", — подчеркнул он.
"Мурат неправильно готов был к этому поединку. Усик был великолепно готов и не дал сопернику ни единого шанса. Можно сказать, что домашняя работа Мурата была очень слабенькая. Очевидно было, что Усик будет делать многосерийные удары, я не понимаю, почему Мурат к этому не был готов. Усик настолько правильно выстраивал дистанцию, что Мурат даже не мог просто подойти. Не было агрессии со стороны Мурата, а нужна была драка", — рассказал спортсмен в беседе с РИА Новости.