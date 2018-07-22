Порошенко назвал Усика символом "украинской борьбы"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гимн, который раздался в Москве перед боем Александра Усика и Мурата Гассиева, окончившимся победой украинца, стал символом "украинской борьбы". Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

Комментируя победу спортсмена в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), президент страны подчеркнул, что у него не было сомнений в Усике. Помимо этого, украинский лидер рассказал об "особом смысле" гимна, прозвучавшем перед боем.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!" — отметил Порошенко.

Битва за чемпионство

Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинскому сопернику Александру Усику в финале WBSS в первом тяжелом весе. Битва проходила на арене "Олимпийский" в Москве.

Украинец победил по количеству набранных очков единогласным решением судей (120:108, 119:109, 119:109). Бой растянулся на 12 раундов, на протяжении которых Усик активно уклонялся от натиска российского борца и конратаковал.

Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC и вместе с Кубком Али завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, обладателем которых раньше был Гассиев.

Это была 15-я победа в 15 боях на профессиональном ринге на счету украинского спортсмена. Причем, 11 из матчей Усик выиграл нокаутом. Для российского боксера субботняя встреча обернулась первым поражением после 26 побед (19 — нокаутом).

Не дали реализоваться

Как заявил РИА Новости бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев, украинец проявил себя на ринге лучше российского соперника.

"Усик был объективно сильнее. Практически все раунды были за ним. Он не дал Мурату реализовать свои сильные стороны. Это самый главный вывод", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава международной федерации бокса также сообщил РИА Новости, что победа Усика была заслуженной.

"Это был великий бой, я счастлив, что посетил Москву и воочию увидел его. Усик боксировал великолепно, он был объективно сильнее Гассиева, что и показали судейские записки. Усик провел великолепную работу", — подчеркнул он.

Бой прокомментировал и экс-чемпион по версии Всемирного боксерского совета. По его мнению, Гассиев не достаточно подготовился к финалу.

"Мурат неправильно готов был к этому поединку. Усик был великолепно готов и не дал сопернику ни единого шанса. Можно сказать, что домашняя работа Мурата была очень слабенькая. Очевидно было, что Усик будет делать многосерийные удары, я не понимаю, почему Мурат к этому не был готов. Усик настолько правильно выстраивал дистанцию, что Мурат даже не мог просто подойти. Не было агрессии со стороны Мурата, а нужна была драка", — рассказал спортсмен в беседе с РИА Новости.