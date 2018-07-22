В Лос-Анджелесе задержали мужчину, забаррикадировавшегося в магазине

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса взяла под стражу мужчину, который убегал от правоохранителей и забаррикадировался в магазине.

"Мы успешно взяли подозреваемого под стражу без происшествий. Ситуация еще актуальна, поскольку офицеры зачищают место", — говорится в микроблоге полиции в Twitter.

События начали развиваться со стрельбы на другой улице города. Как уточняет телеканал CNN, молодой человек стрелял в свою бабушку и в неизвестную молодую девушку. Затем подозреваемый попытался оторваться от полиции на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем его бабушке, девушку он тоже посадил в машину. В ходе погони он несколько раз стрелял в правоохранителей, никто из них не пострадал.

Преследование закончилось тем, что подозреваемый разбил автомобиль и вбежал в продуктовый магазин Trader Joe's, где забаррикадировался. Внутри оставались посетители, некоторым из них удалось вылезти в окно. На место прибыли 18 карет скорой помощи и более сотни пожарных.

Сообщалось, что в инциденте есть пострадавшая — это девушка 20 лет, которую вытащили из машины и доставили в больницу. Пока неясно, идет ли речь о той самой девушке, которая была в одном автомобиле со стрелявшим.