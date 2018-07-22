Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1 провел воздушную разведку у черноморского побережья России в Крыму и Краснодарском крае. Об этом говорится на странице мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.
14:11 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 21, 2018
Самолёт радиоэлектронной разведки, #Вombardier #Global #Express #Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧, с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской🇨🇾 авиабазы Акротири, производит разведывательный полёт у Черноморского побережья России🇷🇺.
#Crimea pic.twitter.com/oE7FpUuxMs
Отмечается, что самолет с бортовым номером ZJ691 вылетел с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени. В 16:07 по московскому времени он завершил свою миссию.
Ранее, 14 июля, этот же самолет уже проводил разведывательный полет по такому же маршруту.
Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.