Аргентина может принять американские военные базы, сообщили СМИ

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри дал добро на создание в стране нескольких военных баз США, сообщает в субботу мексиканский портал Aristegui Noticias со ссылкой на свои осведомленные источники.
Кроме того, отмечает мексиканский портал, Буллрич одобрила приезд в страну американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских сотрудников полиции перед предстоящим в ноябре саммитом "Большой двадцатки". Это нарушает действующие аргентинские законы, так как на подобные действия необходимо одобрение конгресса, которого получено не было.