В Сети просят разрешения выпить жидкость из черного саркофага

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На сайте change.org идет сбор подписей под петицией, которая требует разрешить всем желающим попробовать красноватую жидкость из черного саркофага, найденного недавно в Египте.

Автором петиции стала британка Иннес МакКендрик, которая предложила сделать из жидкости газированный энергетический коктейль, и дать его попробовать всем желающим. На данный момент петиция собрала более 8300 подписей.

Не тронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет обнаружили в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в египетском городе Александрия.

Позднее внутри этого саркофага были обнаружены три поврежденные мумии, которые, как предполагается, принадлежат погибшим в древнем сражении воинам.

Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Некоторые предположили, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не найдено.