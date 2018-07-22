Северокорейская армия сократила количество полевых учений

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Армия КНДР в последнее время сократила количество полевых учений, что может быть связано как с нехваткой топлива для военной техники, так и с политическими договоренностями, заявил командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс.

"Мы видим некоторые изменения относительно того, сколько они (военные КНДР — ред.) времени проводят "в поле". Что-то из этого связано с нехваткой топлива в КНДР, что-то может быть связано с дипломатическими усилиями на высшем уровне. Трудно сказать, какие причины этого, но определенное сокращение тренировок боеготовности есть. Но тем не менее они все еще проводят тренировки и учения", — заявил Брукс, выступая на форуме в Аспене (штат Колорадо) в режиме видеоконференции.

Командующий также напомнил, что армия КНДР регулярно привлекается к сельскохозяйственным работам, что также накладывает отпечаток на график учений.

Генерал при этом подтвердил, что никаких ядерных и ракетных испытаний с прошлого года КНДР не проводит.

"Есть некоторая активность в этой сфере. Это (ядерное оружие — ред.) никуда не делось, но цели и задачи этих действий сейчас уже другие", — сказал Брукс.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня договорились о гарантиях безопасности для Северной Кореи и денуклеаризации страны. Однако ни о каких конкретных договоренностях в этой сфере объявлено не было. Сроки начала и окончания ядерного разоружения КНДР также не называются.