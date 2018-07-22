Премьер Бельгии выступил против навязывания России своих ценностей

БРЮССЕЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Премьер Бельгии Шарль Мишель считает, что Европе не следует пытаться навязывать другим странам копию той демократической системы, которую она сама создала.

"Мы представляем собой не имеющую аналогов в историю конструкцию. Не следует надеяться навязать по принципу "скопировал-вставил" наши ценности и нашу демократическую систему Москве или Стамбулу", — заявил он в интервью бельгийской версии журнала Paris Match

"Мое желание заключается и будет заключаться в том, чтобы говорить со всеми", — добавил он.

Бельгийский премьер также полагает, что Европе не следует бояться президента США Дональда Трампа, ведь, как показал прошедший в Брюсселе саммит НАТО, ему не удалось разобщить европейцев, они реагировали на него спокойно, уверенно и "без спектаклей".

"Бояться? Конечно, нет", — сказал премьер, отвечая на вопрос издания, следует ли бояться "неуправляемости" американского президента.

"Со временем я выработал психологическую методологию общения с различными политическими собеседниками. Это менеджмент. Всегда следует различать форму и содержание. Когда он напал (с критикой), например, на Ангелу Меркель, все европейские страны остались сплоченными, не делая спектакля… Мы были настроены решительно, спокойно, и Дональд Трамп потерпел неудачу в своем желании разобщить нас", — заявил Мишель.

Премьер также считает, что Трамп действует в политике по принципу телесериала — "технике Netflix". "Он создает сериал с эпизодами", — отметил Мишель.

Центральной фигурой саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля стал президент США, который уже в первый день переговоров обрушился с критикой на участвующую в строительстве "Северного потока-2" ФРГ, заявив, что Берлин "платит миллиарды" РФ за газ, но при этом мало тратит на оборону, которую приходится обеспечивать самим США.

Во второй день переговоров Трамп вновь сосредоточил все внимание прессы на себя, повторно затеяв с союзниками дискуссию о расходах на оборону. Он потребовал ускорить достижение ранее взятых обязательств повысить расходы до 2% ВВП, а также обозначил на перспективу задачу повысить планку до 4%, дав понять, что "США будут недовольны", если "значительного увеличения не произойдет".