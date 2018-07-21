В Германии произошло ДТП с участием десяти автомобилей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, в результате погибли четыре человека, сообщает полиция города Хайльбронн.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел на шоссе A81 между коммуной Ахорн и городом Боксберг.

"На настоящий момент мы с сожалением сообщаем о четырех погибших, несколько человек получили серьезные травмы, вертолеты аварийно-спасательной службы доставили их в больницы", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Других подробностей от правоохранителей пока не поступало.

Как уточняет таблоид Bild со ссылкой на представителя полиции, речь идет о четырех пострадавших. Они были госпитализированы, в том числе в больницы Мангейма и Вюрцбурга. Причина аварии пока не ясна.

Schwerer Unfall — "Trümmerfeld"! Vier Tote auf A81 https://t.co/OhSFikIrgo — BILD Stuttgart (@BILD_Stuttgart) 21 июля 2018 г.

Правоохранители выясняют, мог ли сильный дождь привести к массовому столкновению.

По данным Bild, на место прибыли около ста сотрудников спасательной службы, полиции и пожарной бригады. Также были задействованы три спасательных вертолета и один полицейский.