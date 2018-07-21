В Чехии три человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП

ПРАГА, 21 июл – РИА Новости. В районе города Тршебонь на юге Чехии в субботу в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека, еще 6 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель полиции Вендула Матейю.
Всего в Renault находились 3 человека, в Citroën – 6. Оставшиеся в живых получили ранения различной степени тяжести и распределены медиками по больницам ближайших городов. В доставке раненых участвовал вертолет. В работе с ними участвует психолог.
Участок дороги в районе аварии временно закрыт. Полиция расследует причины происшествия.