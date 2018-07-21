В Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.

"Обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным", — заявил Руд в интервью CNN.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что Россия является важным игроком на мировой арене.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Предложение американского лидера передал его советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Сам глава Белого дома отмечал, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом. По словам Трампа он надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.