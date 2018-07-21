СПЧ попросил Комиссию по гражданским правам США защитить права Бутиной

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил письмо председателю Комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон, в котором просит ее предпринять усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении россиянки Марии Бутиной.

"Совет глубоко обеспокоен сложившейся вокруг молодой россиянки ситуацией. Прошу Вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении гражданки России Бутиной", — говорится в письме, опубликованном на сайте СПЧ.

Федотов заявил, что "обвинение активистки российской неправительственной организации "Право на оружие", занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО".

Глава СПЧ также назвал помещение Бутиной под арест "чрезмерным", отметив, что в 2018 году она в закрытом режиме уже давала показания перед специальным комитетом Сената США по разведке и не предпринимала попыток покинуть США, несмотря на "очевидный интерес к ней со стороны американских правоохранительных органов".

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.