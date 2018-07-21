На Украине завершились учения Sea Breeze-2018

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинско-американские морские учения Sea Breeze-2018 завершились на Украине, сообщает в субботу пресс-центр командования ВМС ВС Украины в Facebook.

"В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018. На церемонию закрытия берегового компонента прибыл командующий Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко", — говорится в сообщении.

По словам Воронченко, все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты. Личный состав морского командования составил основу многонационального морского штаба, на практике продемонстрировал свой профессионализм, успешно осуществив планирование операций и управления силами по стандартам НАТО.

По данным пресс-центра, всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2,5 тысячи миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых — ночью, а 60 — на воду, драйверы провели под водой более 70 часов.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимали участие несколько тысяч военных из 19 стран. В учениях были задействованы корабли от Болгарии, Соединенных Штатов Америки, Украины и Турции. По данным ВМС Украины, в учениях в целом принимали участие более 2 тысяч военных, около 30 кораблей и судов.

По данным ВМС, целью учений было проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе, военными во время учений управляли с американского корабля в море. Маневры проводились в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах Северо-Западной части Черного моря.