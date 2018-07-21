Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула кандидата в президенты

ТБИЛИСИ, 21 июл – РИА Новости. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула Давида Бакрадзе кандидатом в президенты.

"Европейскую Грузию" создали лидеры, ушедшие из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Бакрадзе был спикером парламента во времена правления страной Саакашвили. Он также участвовал в парламентских и президентских выборах.

"Стране необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на завтрашний день",- заявил лидер партии Гиги Угулава во время презентации, которую транслировали грузинские телекомпании.

Президентские выборы состоятся в стране осенью, точная дата их проведения пока не называлась. Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем главу государства будет избирать не народ, а 300 делегатов.