В Сети высмеяли заявление Климкина о "репетиции развала" Украины

Реакция на события на Украине. Июль 2018 (41)

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли комментарий главы украинского МИД Павла Климкина по поводу возможного проведения референдума в Донбассе.

Ранее Климкин заявил, что подобный шаг невозможен с политической и юридической точки зрения, и назвал идею проведения референдума "репетицией развала Украины".

"Похоже не успеют отрепетировать, Украина развалится раньше", — пошутил один из пользователей твиттера.

"Невозможно развалить развалившееся", — написал @_BOJIDEMAP

"Уже генеральная репетиция идет", — согласился @v_tretyakov

Некоторые пользователи также усомнились в самостоятельности принятия Киевом подобных решений.

"Они сделают то, что продиктуют из Вашингтона", — написал @neftianik2003

"Чем они там горилку запивают?" — пошутил Юрий Бухтояров.

"Климкин точно не эстонец"?— сыронизировал один из пользователей Вконтакте.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных республик выскажутся о статусе территорий. Позднее в Киеве и Вашингтоне заявили, что не рассматривают подобный вариант урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.